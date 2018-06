Il y a eu des documentaires – dont certains ont créé la polémique, le spectacle hommage du Cirque du Soleil ou encore le concert Thriller - Live. Place bientôt à la comédie musicale sur l'artiste décédé en 2009 à 50 ans.

L’écriture du scénario a été confiée à Lynn Nottage, dramaturge qui a remporté deux fois le prix Pulitzer.

Les chorégraphies et la mise en scène seront l’œuvre de Christopher Wheeldon, déjà vainqueur d’un prix Tony, les Oscars de Broadway, en 2015.

Aucun titre n'accompagne pour l'heure le projet.

D’autres comédies musicales basées sur la vie de vedettes ont déjà été lancées ces derniers mois, telles The Cher Show, Tina - The Tina Turner Musical ou encore Summer: The Donna Summer Musical.