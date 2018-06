Les audiences sur la certification du recours collectif ont commencé mardi, à Halifax. Trois jours sont réservés pour cela.

La firme d’avocats Wagners, à Halifax, a lancé le recours collectif en mars 2017 à la suite de la découverte de traces de deux pesticides dans des produits d’Organigram qui devaient être biologiques.

La poursuite a présenté ses arguments, mardi matin. Elle réclame un remboursement pour les clients d’Organigram qui ont acheté ces produits et une indemnisation pour les effets sur leur santé.

Les pesticides détectés dans certains produits étaient le myclobutanil et le bifénazate. L’inhalation de ces substances lorsqu’elles brûlent peut causer des problèmes gastro-intestinaux et augmenter les risques de crise cardiaque, de problème de la vue, du rein et du système nerveux, selon un expert en toxicologie cité par la poursuite.

La poursuite soutient que l’entreprise a fait preuve de négligence dans la conception, le développement, les tests, la production, la distribution, la mise en marché et la vente du produit de cannabis médicinal biologique.

Aucune allégation dans cette affaire n’a encore été prouvée en cour.

Si la cour accepte d’entendre le recours collectif, environ 5000 personnes pourraient en faire partie, estime le cabinet Wagners.

Organigram avait lancé un rappel de presque tous ses produits vendus en 2016 (archives). Photo : Radio-Canada

La défense d’Organigram doit présenter ses arguments, mardi après-midi.

L’entreprise avait lancé des rappels volontaires de ses produits possiblement contaminés, en décembre 2016 et en janvier 2017, et elle a offert un crédit à ses clients qui les avaient achetés. Elle a aussi annoncé l’adoption de nouvelles mesures plus sévères pour ses cultures et le testage de ses produits. Des tests effectués par la suite ont démontré l'absence de pesticides dans ses plants, a-t-elle assuré.

Organigram est l’un des producteurs de marijuana avec lesquels le gouvernement du Nouveau-Brunswick a conclu une entente pour la vente de cannabis à usage récréatif.

Avec des informations d’Olivier Lefebvre