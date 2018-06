C'est le cas de la route 108 où trois résidences se retrouvent isolées. « Les entrées sont vraiment coupées par l'eau. Les gens ne peuvent pas sortir de leur résidence », a indiqué le maire de Stornoway, Mario Lachance.

Ce dernier soutient qu'il est encore trop tôt pour faire un estimation financière des dommages. « On n'a pas fait d'estimé encore, mais ça va engendrer des coûts importants. On va s'informer si on peut être dédommagé par le ministère de la Sécurité civile. On va faire un estimé pour pouvoir réparer tout ça le plus rapidement possible. »

Mario Lachance affirme que c'est la première fois que la municipalité est aux prises avec un tel problème. « Je n'ai jamais vu ça. On est haut. On pensait être à l'abri de ça, mais c'est la nature qui mène. »

Plus de détails à venir.