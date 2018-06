Dans un effort pour contrer l'augmentation du crime à Windsor, Drew Dilkens, le maire de la ville, propose de créer une unité policière spéciale de 12 policiers. Il a présenté son projet lundi soir lors de la réunion du conseil.

Le groupe de policiers patrouillerait les rues du centre-ville de Windsor et serait concentré sur la résolution de problèmes.