C’est avec enthousiasme que Doug Ford a souligné que la « fête avec l’argent des contribuables est terminée ».

Il a rappelé que la première mesure qu’il instaurera dès son entrée en poste sera de sortir la province des enchères de plafonnement et d'échange avec la Californie et le Québec et de s'opposer à l'imposition d'une taxe sur le carbone du gouvernement fédéral.

C’est la pire taxe que la province peut imposer. Le marché du carbone est terminé. Nous allons de l’avant avec cette mesure. Doug Ford, premier ministre désigné de l’Ontario

Après un discours d’à peine cinq minutes pour motiver les troupes, les médias ont rapidement été chassés de la salle. La réunion se déroule à huis clos.

Arrivée de @fordnation chaleureusement accueilli par son caucus

Plus de la moitié des membres du caucus font leur arrivée à Queen’s Park pour la première fois, soit 48 des 76 députés.

Le premier ministre désigné de l'Ontario, Doug Ford, sera assermenté le 29 juin.