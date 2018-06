« Nous estimons avoir reçu environ 2000 réclamations jusqu’à maintenant, mais nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente », affirme Brian Smiley, porte-parole de la Société d'assurance publique du Manitoba (SAPM).

Selon les estimations basées sur des évaluations préliminaires, la SAPM croit qu’environ 4000 réclamations pourraient être faites. Les dommages estimés seraient de 10 à 20 millions de dollars, selon Brian Smiley.

« Nous savons qu’il y a eu des grêlons de la taille de balle de baseball qui ont brisé des pare-brise, des fenêtres et endommagé des carrosseries », ajoute le porte-parole de la SAPM.

Brian Smiley estime que bon nombre de véhicules ne sont pas en état d'être conduits et devront probablement être remplacés.

Il ajoute que la SAPM ouvrira des centres d’aides d’urgence à Winkler et à Ninette pour servir les assurés le plus rapidement possible.

« Les gens ont encore du temps pour faire leurs réclamations », dit le porte-parole de la SAPM.

Les centres seront ouverts mercredi et jeudi, mais Brian Smiley invite les gens à prendre rendez-vous s’ils souhaitent faire une réclamation.