Après avoir refusé de se présenter au travail lundi matin sur les chantiers du Québec, les grutiers affiliés à la FTQ-Construction ont poursuivi leur débrayage mardi matin en dépit des menaces de poursuites et d’amendes brandies par la Commission de la construction du Québec pour non-respect de leur contrat de travail.

Mardi matin, au moins 200 grutiers se sont réunis dans une salle de Saint-Léonard, à Montréal, pour discuter de la suite des choses.

Embauche de travailleurs non diplômés

Des grutiers réunis à la salle Le Rizz à Saint-Léonard. Photo : Radio-Canada/Alexandre Letendre

Ce débrayage qui survient sans vote de grève préalable et en pleine convention collective, vise à dénoncer la modification d’un règlement le 14 mai dernier par la partie patronale et la CCQ. Ce règlement permet l’embauche et la formation sur les chantiers de grutiers qui ne possèdent pas le diplôme professionnel exigé depuis 1989 pour exercer ce métier.

Selon les grutiers, cette mesure représente un risque accru pour la sécurité des travailleurs et du public aux abords des chantiers, puisque l’exercice de ce métier requiert une formation professionnelle (DEP) de plusieurs centaines d’heures aux commandes de ces imposantes pièces de machinerie.

Les grutiers non diplômés que les entrepreneurs peuvent désormais embaucher ne bénéficieraient quant à eux que d’une formation de 80 heures, qui se donne parfois directement sur les chantiers, dénoncent les opérateurs de grue.

C’est la machine la plus dangereuse. C’est instable comme machine. Quatre-vingts heures, ce n’est pas assez. C’est vraiment le DEP qui est important. C’est négligent de la part de la CSST et de la CCQ de déréglementer ça. Alain, un grutier venu appuyer ses camarades à Saint-Léonard

Crainte d'une pénurie de main-d'oeuvre

Les grues sont désertées depuis deux jours sur les chantiers du Québec. Photo : Radio-Canada

De son côté, la CCQ et les employeurs expliquent avoir assoupli les règles de formation pour éviter des pénuries de grutiers dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre.

La Commission de la construction du Québec, qui considère ce débrayage de 1300 grutiers de la province comme une grève illégale, a prévenu lundi qu’elle a déployé des enquêteurs sur les chantiers afin de documenter la situation et de recueillir des preuves en prévision du dépôt d’accusations par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Il s’agit, selon la CCQ, d’une violation flagrante de la convention collective qui lie les grutiers et leurs employeurs jusqu’en 2021. L’absence des grutiers interrompt toute activité de levage sur les chantiers et entraîne par le fait même des retards sur l’échéancier des travaux.

De nombreux travailleurs des autres secteurs de la construction sont également privés de travail par ce débrayage.

La CCQ dénonce également le fait que les grutiers qui souhaitent travailler sont, selon elle, victimes de menaces et d'intimidation.

Amendes salées

La loi R-20, qui encadre l'industrie, prévoit des amendes salées en cas de grève illégale ou de ralentissement de travail concerté et illégal. Celles-ci vont de 7960 $ à 79 587 $ par jour pour les associations ou les représentants d'une association et de 57 $ à 199 $ par jour pour les travailleurs qui y prennent part.

La ministre du Travail, Dominique Vien n’est pas intervenue dans le conflit jusqu’ici.