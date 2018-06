Le premier long métrage sur un superhéros noir est reparti avec quatre prix, dont celui de Film de l'année. Sa vedette, Chadwick Boseman, a reçu les récompenses du meilleur acteur dans un film et du meilleur héros. Michael B. Jordan a lui gagné celle de meilleur méchant.

Après avoir reçu sa statuette qui représente du maïs soufflé doré, Chadwick Boseman a préféré la remettre à James Shaw Jr., à ses yeux le vrai superhéros noir. Ce dernier a réussi à désarmer à mains nues et à faire fuir l'auteur d'une fusillade en avril dernier, qui avait fait quatre morts et deux blessés dans un restaurant près de Nashville.

« Si vous ne connaissez pas James Shaw Jr., il a combattu un homme armé à Antioch, dans le Tennessee, dans [un restaurant] Waffle House. Il a sauvé des vies », a expliqué Boseman.

Recevoir un prix pour jouer un superhéros est génial, mais c'est encore mieux de saluer les héros que nous avons dans la vraie vie a déclaré. Chadwick Boseman

Le héros de Black Panther a invité ensuite James Shaw Jr. à le rejoindre sur scène pour lui remettre sa statuette, sous les applaudissements nourris du public. James Shaw Jr. a été célébré en héros par les survivants de la tuerie et leurs familles, mais le jeune homme de 29 ans a refusé, à plusieurs reprises, cette étiquette, expliquant avoir agi de cette façon pour sa propre survie.

Autres vedettes de la soirée, la série fantastique de Netflix Stranger Things et son actrice fétiche Millie Bobby Brown qui incarne le personnage Eleven. Pour la deuxième année d'affilée, l'adolescente a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série et Stranger Things a décroché la statuette de Série de l'année. Le jeune Noah Schnapp a, quant à lui, décroché le prix de la meilleure performance effrayante pour son rôle de Will Byers.

Le documentaire de Netflix Gaga : Fight Foot Two, qui suit Lady Gaga lors de la production de son cinquième album en studio Joanne, a gagné le prix du meilleur documentaire.