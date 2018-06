Le décès de la septuagénaire a été confirmé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) peu avant 9 h 30. Des membres de sa famille étaient alors à son chevet.

L'accident a été rapporté aux autorités par plusieurs appels transmis à la centrale téléphonique 911 vers 6 h 30.

Selon ce que des témoins ont raconté au SPVM, la dame marchait en direction nord sur la rue Papineau lorsqu'elle a été percutée par l'automobile qui effectuait un virage à l'intersection de la rue Saint-Zotique.

À l'arrivée des patrouilleurs du SPVM, la dame gisait au sol, inconsciente. Elle a été confiée aux soins d'ambulanciers d'Urgences-Santé qui l'ont transportée à l'hôpital.

L'automobiliste, un homme âgé de 36 ans, a souffert d'un choc nerveux, mais il n'a pas été blessé.

Un périmètre de sécurité a été établi pour une période indéterminée par la police afin qu'une enquête fasse la lumière sur les événements. La rue Papineau a donc été fermée entre les rues Bélanger et Beaubien, et la circulation a été interdite sur la rue Saint-Zotique entre les rues Marquette et Cartier.