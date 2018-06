Un texte d’Alain Rochefort

Élèves et enseignants sont réunis mardi matin à l'École hôtelière Fierbourg pour l’inauguration de la « Remorque de l'Escouade culinaire ! » qui préparera des repas aux curieux à compter de 16 h, mardi.

Le chef Pierre Imbeault, enseignant en cuisine à l’École, a conçu et pensé à l’aménagement de ce camion-école.

« Il faut amener l’étudiant à voir plus grand. Il y a un aspect cuisine de rue, un aspect approche du client. En plus, c’est une gestion très différente de restaurant. Il y a une gestion de l’environnement de la remorque, une gestion du gaz, une gestion de l’eau potable », explique-t-il.

Un tel camion-école met en avant-plan l’importance du travail en équipe, souligne le chef Imbeault.

Il va y avoir un esprit d’équipe très soudé à l’intérieur. [Les élèves] vont apprendre à travailler ensemble à l’intérieur et à compter l’un sur l’autre. Le chef Pierre Imbeault, enseignant à l'École hôtelière Fierbourg

Favorable à la cuisine de rue à Québec

La directrice de l'École hôtelière Fierbourg, Mélissa Laflamme, ne s’est pas fait prier que pour ce que projet aille de l’avant. Elle prend position favorablement au développement de la cuisine de rue à Québec.

« Fierbourg est un centre très innovateur. On voulait absolument être les premiers au Québec à avoir la chance d’offrir à nos élèves le plaisir à apprendre dans une remorque », indique-t-elle.

Étudiante, Alexandra Martel, a revêtu son tablier pour cette occasion bien spéciale. Elle est emballée de se retrouver aux fourneaux du camion-école pour une première journée officielle.

« Depuis que je suis rentrée en août que le chef Imbeault nous en parle pratiquement toutes les semaines, qu’il nous a montré l’évolution du camion. On a eu la chance de le monter, le préparer. Et ce soir, on va l’exploiter », raconte-t-elle fièrement.

Le menu affiché pour ce soir. Photo : Courtoisie/École hôtelière Fierbourg

Menu varié

Mini-burgers, brochettes de poulet et calmars frits seront notamment au menu pour cette grande première.

« On élabore un menu assez complet pour que les élèves touchent à tout et pour vérifier notre équipement », mentionne le chef Imbeault.

Le camion-école sera en opération ce soir dans le stationnement de l’ École hôtelière Fierbourg sur la 76e Rue Ouest, dans le secteur de Charlesbourg.

Avec les informations de Martine Côté