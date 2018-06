Vous avez le centre commercial du nouveau Sudbury sur un coin de rue, deux stations-service sur l’autre, et le collège Cambrian un peu plus haut , dit Joe Rocca, le superviseur de la circulation et de la gestion des biens du Grand Sudbury, qui ajoute que beaucoup de gens y circulent aussi à pied et en vélo.

La municipalité compte plus de 3000 rues et intersections.

Elle souhaite les rendre plus sécuritaires, où il y a interaction entre les piétons et les automobilistes.

Palmarès des 20 intersections les plus dangereuses :

Barry Downe et Lasalle Brady et Paris Long Lake et Paris/Regent Falconbridge et Kingsway/Second Avenue Lasalle et Notre Dame Falconbridge et Lasalle Paris et VanHorne Regent entre Caswell et Paris/Long Lake Kingsway entre le chemin privé du McDonald et Silver Hills Paris et Ramsey RR 80 et Main (Val Caron) Lasalle et Auger Barry Downe et Westmount Lasalle et Attlee Elm et Lloyd/Notre-Dame Notre Dame et Louis/Sainte-Anne Paris et Cedar Barrydowne et Kingsway Notre Dame entre Wilma et Cambrian Heights Paris et Centennial

Les données pour déterminer les routes à risque sont tirées des rapports de police notamment. Photo : Radio-Canada/Yvon Thériault

M. Rocca souligne toutefois que la liste ne veut pas nécessairement dire que le danger s’y retrouve.

Ce sont plutôt des intersections qui nécessitent des travaux d’amélioration , dit-il.

Parmi les travaux envisagés, la Ville pourrait ajouter une voie au centre pour les virages ou simplement en éduquant le public.

Accidents mortels

La liste des intersections tient aussi compte des accidents mortels impliquant des piétons.

La Ville pourrait installer divers incitatifs pour réduire les risques d’accident comme de nouveaux passages pour piétons comme celui-ci dans d’autres secteurs du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard

Selon la police du Grand Sudbury, des sept accidents mortels survenus dans la Ville en 2017, aucun ne s’est produit à une intersection de la liste du palmarès par rapport à l’année précédente où trois personnes y ont trouvé la mort.

Avec les informations de CBC