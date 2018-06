Avec les informations de Thomas Deshaies

Le bureau de la réception se trouvera également à cet emplacement.

La mairesse suppléante, Céline Brindamour, croit que ces changements sont pour le mieux.

« Lors du départ du Service des incendies du 835, 2e Avenue, on en a profité justement pour prendre le service de la Cour municipale et l'installer là-bas, pour donner un peu plus d'espace au personnel et aussi aux rencontres, parce qu'on a des citoyens qui viennent rencontrer le procureur pour des questions de billets d'infraction et tout. Ça limitait les espaces dans la salle, soit du conseil », explique-t-elle.

Les nouveaux locaux de la Cour municipale de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Rappelons que Val-d'Or avait investi plusieurs millions de dollars pour la rénovation de l'ancienne caserne, après le déménagement du Service des incendies.

Le hall d'entrée à l'hôtel de ville sera réaménagé prochainement.