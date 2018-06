D’après les informations de Martin Toulgoat

Le maire dit avoir discuté avec le ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc.

Le ministre aurait montré de l'ouverture pour que la propriété de cette infrastructure, jugée excédentaire par Pêches et Océans Canada, soit transférée à Parcs Canada.

L'agence fédérale est gestionnaire du parc national Forillon situé tout près et possède déjà d'autres phares au pays, dont celui de Pointe-au-Père à Rimouski, rappelle le maire Côté. La question, c'est : est-ce qu'il [le gouvernement fédéral] doit s'en départir vers une municipalité comme celle de Gaspé, ou est-ce qu'il doit s'en départir vers un autre ministère dont c'est la vocation d'assurer la survie et la mise en valeurs des immeubles patrimoniaux?

Pour moi, c'est un transfert qui doit se faire d'une instance fédérale à une autre, donc vers Parcs Canada. Et le ministre LeBlanc s'est montré très ouvert à ce que le fédéral demeure propriétaire. Daniel Côté, maire de Gaspé

Le phare de Cap-des-Rosiers est menacé depuis plusieurs années. (archives) Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Même si le plus haut phare au pays appartient à Pêches et Océans, il est géré par un organisme à but non lucratif. Le phare de Cap-des-Rosiers est la pièce importante d’un site touristique important pour le milieu.

La côte de Cap-des-Rosiers, vue du mont Saint-Alban dans le parc national Forillon Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

Il y a un an, Ottawa avait fermé temporairement le phare pour des raisons de sécurité, afin de réaliser des travaux d'urgence. Sa réfection complète est évaluée à plus de 6 millions et demi de dollars.

D’autres informations à venir.