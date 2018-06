Un texte de Émile Duchesne

Il aurait fallu quatre moniteurs supplémentaires pour que la Bande estivale puisse accueillir la même clientèle que lors des dernières années. Près de 500 enfants de 5 à 13 ans participeront cet été au camp de jour.

Selon le directeur général François Corriveau, c'est la première fois que la Ville de Baie-Comeau n'arrive pas à pourvoir tous ses emplois étudiants, et ce, malgré un assouplissement des critères d'embauche. « On est allés en dehors de la périphérie directe de Baie-Comeau pour trouver des jeunes. On en a trouvé, mais on en a aussi d'autres qui avaient déjà l'emploi et qui ont décidé de cesser ».

Le directeur général de la ville de Baie-Comeau, François Corriveau Photo : Radio-Canada

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, croit que le fonctionnement de la Bande estivale devra peut-être changer si la pénurie de personnel se maintient.

Il y a des gens qui l'utilisent comme un service de garde, donc, ils retirent leur enfant du service de garde, puis ils l'envoient là toute la journée parce qu'on est moins cher. Yves Montigny, maire de Baie-Comeau

Yves Montigny, maire de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Le maire a assuré qu'il ne comptait pas abolir le service, mais que la Municipalité devra prendre le temps de réfléchir pour réorganiser le service de camp de jour.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais