Un texte de Émile Duchesne

Un camion-citerne s'est renversé vers 22 h 30 et une importante quantité d'essence a été répandue sur la chaussée. Le chauffeur n'a pas été blessé.

Selon la Sûreté du Québec, le remorquage du camion-citerne et la récupération de l'essence devraient prendre plusieurs heures.

Les utilisateurs de la route 138 sont invités à faire le détour par la route 172 et le Saguenay, et ceux qui se dirigent vers la Côte-Nord doivent emprunter la route 170 vers Saguenay et ensuite la 172.

Avec les informations de Pierre Roberge