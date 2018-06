En avril dernier, la vérificatrice générale de la Ville de Gatineau, Johanne Beausoleil, avait décrit un manque de disponibilité , d'objectivité et crédibilité dans le travail du BOG, dans un rapport, réalisé à la demande du conseil municipal.

Le rapport avait provoqué de vives réactions parmi les membres du bureau et la démission en bloc des sept commissaires du BOG ont démissionné en bloc en solidarité avec son ancien président par intérim, André Guay qui était parti la veille.

Les commissaires démissionnaires avaient alors déploré la manière cavalière et blessante avec laquelle le conseil municipal a agi à leur égard en empruntant la "porte arrière" de l’examen (audit) de la vérificatrice générale pour miner l’indépendance du Bureau .

Qu’est-ce qu’un ombudsman?

D'origine suédoise, le nom ombudsman signifie porte-parole des griefs . C’est à l’Université Simon Fraser de Vancouver que le premier bureau d’ombudsman a vu le jour en 1965. Son rôle est d' aider à résoudre les plaintes le plus efficacement possible en poursuivant ce qui est juste; il respecte la confidentialité de toutes les personnes qui le consultent, et il agit de manière impartiale et indépendante. Ses services sont offerts gratuitement.

Source : Forum canadien des ombudsmans