Vers 23 h samedi soir, un incendie s’est déclaré à la mosquée, alors qu’un petit groupe qui y priait venait tout juste de sortir du bâtiment. Des caméras de sécurité ont filmé une personne quittant la scène portant un gilet avec un capuchon noir et tenant à la main un bidon d'essence rouge.

Les pompiers ont rapidement éteint l’incendie, mais la mosquée a subi des dommages mineurs aux murs extérieurs et à une porte. Personne n'a été blessé.

Rachel Notley. Photo : CBC

« La communauté musulmane contribue énormément à l'Alberta et cela depuis de nombreuses décennies. Les Albertains se tiennent à vos côtés pour condamner cet acte dans les termes les plus forts possible. Ce n'est pas acceptable et nous surveillerons de très près l'enquête au fur et à mesure », a lancé la première ministre lundi.

Les membres de la communauté musulmane à Edson se disent préoccupés par leur sécurité depuis l’incident.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) dit qu’elle doit attendre la fin de l’enquête avant de dire s’il s’agit d’un crime haineux ou pas, mais dit que le feu est définitivement de nature criminelle.

Depuis l'incident, plusieurs habitants de la région montrent leur soutien. Comme la révérende Kimberly Roy, qui est membre d'une église protestante d'Edson : « Les membres de la municipalité doivent se serrer les coudes, peu importe leur religion ».

Le maire d’Edson, Kevin Zahara, dit que ce geste ne représente en rien sa municipalité.

La communauté se rallie pour dénoncer ce geste ignoble. Ce qui en sort est positif et nous allons en sortir plus fort ensemble Kevin Zahara, maire d'Edson

Riyaz Khawaja, le porte-parole de l'Association Hussaini de Calgary, dit qu’en dépit des craintes d’autres attaques haineuses que cet incident fait ressurgir, il ne modifiera pas ses habitudes.

« Cela ne m'empêchera pas d'aller à la mosquée. Il y a plus de gens qui nous montrent du soutien que de personnes qui veulent répandre la haine », lance-t-il.

La municipalité d’Edson est située à 200 kilomètres à l’ouest d’Edmonton.

La GRC demande toujours la collaboration du public pour l'aider à retrouver le suspect.