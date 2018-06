Un texte de Roxanne Simard

C'est une course à deux entre Richard Martel et Lina Boivin qui s'est déroulée dans Chicoutimi-Le Fjord. Dès le début du dépouillement, le conservateur a rapidement pris les devants avec plus de 50 % des voix, alors que la candidate libérale avait un peu moins de 30 %. Un ratio qui s'est maintenu tout au long de la soirée.

Ne soyez pas inquiets, je vais livrer la marchandise. Richard Martel, nouveau député de Chicoutimi-Le Fjord

Après le dépouillement de 75 % des boîtes de scrutin, Richard Martel avait plus de 3000 voix d'avance sur Lina Boivin.

« Cette victoire-là c’est à vous tous. Tout le monde qui est ici, les bénévoles, je vous félicite. C’est chacun de vous qui m’a aidé, supporté, conseillé et encouragé », a lancé Richard Martel devant ses partisans, réunis au restaurant l'Usine à Chicoutimi.

Le néodémocrate Éric Dubois et la bloquiste Catherine Bouchard-Tremblay n'ont quant à eux pas franchi la barre des 10 %. Linda Youde, du Parti Vert, récolte un peu plus de 3 % des voix.

Dans son discours, Richard Martel a tenu à féliciter ses adversaires.

Je salue leur courage d’avoir décidé de porter leurs convictions sur la place publique. Richard Martel, nouveau député de Chicoutimi-Le Fjord

Une très longue campagne pour Martel

Richard Martel a été le premier à annoncer sa candidature dans Chicoutimi-Le Fjord. Il a confirmé qu’il porterait les couleurs du Parti conservateur du Canada le 20 décembre, soit près d’un mois et demi après la démission du libéral Denis Lemieux. L’investiture du Parti libéral s’est quant à elle tenue le 7 mai.

L’ex-entraîneur des Saguenéens de Chicoutimi a d’ailleurs fait pression à de nombreuses reprises auprès du premier ministre Justin Trudeau afin qu’il déclenche l’élection. La circonscription est restée sans député pendant plus de six mois.

Richard Martel a aussi reçu l’appui de l’ancien chef du Bloc québécois Michel Gauthier. Son ralliement au Parti conservateur a fait beaucoup de bruit dans la région.

Au total, 66 152 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale dans la circonscription.