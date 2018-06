La série documentaire produite par ICI Première a été récompensée dans la catégorie Nouvelles & Documentaires (News & Documentary).

Le balado Disparue(s) fait revivre l’histoire de Marie-Paule Rochette, une femme disparue dans des circonstances nébuleuses en 1953. Sa disparition tombe malgré tout dans l’oubli.

Le corps d’une autre femme, celle-ci assassinée, est retrouvé quelques mois plus tard dans une rivière, sans que les autorités de l’époque ne fassent de liens.

Pourquoi? C’est la question à laquelle tentent de répondre le spécialiste en affaires policières Stéphane Berthomet et le réalisateur Cédric Chabuel à travers le balado. Une aventure qui les mènera sur plusieurs pistes, notamment grâce à la participation la nièce de la disparue, Patricia Rochette.

L’investigation a depuis mené à l’ouverture d’une enquête au Service de police de la Ville de Montréal. Le Bureau du coroner s’est même joint au dossier.

Malgré la diffusion du dixième et dernier épisode de Disparue(s) en avril, huit mois après le début de la série, l’affaire attend toujours son dénouement.

Disparue(s) était la seule production de Radio-Canada en lice au festival new-yorkais.

Le balado a été préféré à Am I going to die in here? de CBC ainsi qu’à quatre autres productions américaines, britannique et néozélandaise dans la catégorie Nouvelles & Documentaires (News & Documentary).