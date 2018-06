Les Camps d’été numériques de la DSFM ont été lancés l’été dernier, autour de deux programmes d’apprentissage en ligne, l’un en mathématiques et l’autre en lecture.

« Nous avons eu 180 participants pour les mathématiques, mais il n’y a eu qu’un ou deux élèves pour la lecture », concède Deny Gravel, coordonnateur des nouvelles technologies au cycle intermédiaire de la division scolaire.

« Cette année, nous avons donc modifié notre approche en ce qui concerne la lecture, poursuit-il. Nous avons lancé un concours et le but est de recevoir 101 cartes postales, c’est-à-dire des petits formulaires que les élèves nous partagent dès qu’ils ont lu quelque chose, que ce soit un magazine ou autre, en français. Ils nous disent pourquoi ils ont aimé cette lecture ou non, et à l’issue nous procéderons à un tirage au sort qui leur permettra de remporter un cadeau. »

La DSFM a également communiqué plus largement sur cette action, en incitant les enseignants de toutes les écoles, les parents et les grands-parents à continuer à donner le goût de lire aux élèves.

« La lecture est un défi, parce que nous constatons une perte d’aptitude durant l’été, explique Deny Gravel. En offrant à tous les élèves, dès lors qu’ils ont les habiletés de base en lecture, la possibilité de nous partager leurs expériences sur Internet, nous espérons prolonger les bénéfices de l’enseignement offert tout au long de l’année. »

Les modalités d’inscription aux camps d’été numériques sont accessibles sur le site Internet de la DSFM .

Avec des informations de Martine Bordeleau