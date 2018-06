La Commission d’appel de la Saskatchewan en matière de construction et des normes d’accessibilité a entendu les arguments de la Municipalité et de Westgate Developments qui est propriétaire du terrain situé au coin de l'avenue Victoria et de la rue Albert.

La représentante de la Ville de Regina, Christine Clifford, affirme qu’il s’est écoulé plus de 30 jours depuis que l’entreprise Westgate Developments a fait appel de l’ordre de la Ville de reboucher le site. D’après elle, la Commission d’appel n’a donc plus de compétence à ce sujet et le trou devrait donc être rebouché.

Le représentant de Westage Developments, Neil Abbott du cabinet juridique Gowling WLG, affirme cependant que la limite de 30 jours n’avait pas été clairement expliquée à toutes les parties. Il estime que le dossier devrait être traité en appel comme prévu, le 24 juillet.

Si le dossier est bien porté en appel, les deux opposants devront alors présenter des preuves supplémentaires, ainsi que des témoins.

Mme Clifford a prévu de faire témoigner un ingénieur pour discuter du rapport fourni par la Ville comme preuve auprès de la Commission.

Un autre représentant de Westgate Devlepments, Sahil Shoor, estime cependant qu’il n’est pas nécessaire d’entendre un témoin répéter ce qui est déjà dans le rapport.

Avec les informations de Alec Salloum, CBC.