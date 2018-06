À l'échelle régionale, Philippe Couillard souhaite prolonger les conduites de gaz naturel au nord du Saguenay vers Dolbeau-Mistassini et compléter l'autoroute Alma-La Baie.

« On va compléter la route 70 au cours du prochain mandat. Certainement La Baie et on va bien commencer pour la partie vers Alma », a-t-il précisé lors de sa conférence.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord, Carl Côté, précise que le discours du premier ministre concernant l’économie était rassurant.

Les préoccupations qu'on a à la Chambre de commerce, on sent qu'il a les mêmes, entre autres au sujet de l'emploi et de la pénurie de main-d'œuvre. Carl Côté, président de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

À ce propos d'ailleurs, Philippe Couillard a annoncé la création d'un poste de liaison au ministère de l'Immigration au Saguenay pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer aux entreprises en besoin de personnel.

Philippe Couillard avertit Ottawa qu'aucun emploi ne sera perdu pour protéger le caribou forestier. Il se dit tout autant préoccupé que la protection du béluga puisse nuire à des projets comme BlackRock, Arianne Phosphate ou le terminal de gaz liquéfié au port de Grande-Anse.

« Moi, je veux bien qu'on adapte le transport maritime à la présence des mammifères marins, mais à entendre certains, il faudrait enclaver la région entièrement. Il n'est pas question qu'on laisse cela arriver. », explique-t-il.

Le premier ministre libéral a aussi vanté les performances de son gouvernement : réduction de la dette, création de 230 000 emplois en quatre ans et réduction du nombre d'assistés sociaux.

D’après les informations de Gilles Munger