Un texte de Philippe-Vincent Foisy et Louis Blouin, correspondants parlementaires à Ottawa

Selon les informations recueillies par Radio-Canada, Pierre Nantel, Robert Aubin et Karine Trudel ont été approchés récemment afin d’évaluer leur intérêt à changer d'allégeance politique.

Même si ces députés ne cachent pas que le NPD doit faire face à certains défis, ils ont refusé les différentes offres.

Le parti Québec debout avait établi une liste de cinq potentielles recrues. Ce chiffre leur aurait permis de former un caucus de 12 députés et ainsi de devenir un parti reconnu à la Chambre des communes.

Selon deux sources au fait des discussions, le parti a approché Pierre Nantel, député de Longueuil-Saint-Hubert, et a eu des discussions exploratoires avec Robert Aubin, qui représente la crconscription de Trois-Rivières.

M. Nantel n’avait pas caché lors de la course à la direction de son parti qu’il pouvait y avoir au Québec un malaise avec les signes religieux de Jagmeet Singh.

« J’ai de l’admiration pour le fait qu’on mette le Québec au premier plan dans son travail à Ottawa », a indiqué Pierre Nantel à Radio-Canada, au sujet du parti Québec debout.

Il explique toutefois qu’au sein du caucus néo-démocrate, il jouit d’une plus grande « force de frappe ». Il n’est cependant pas complètement fermé à l’idée de rejoindre un autre parti. Il indique qu’il compte réfléchir à son avenir cet été et au meilleur moyen de défendre la culture québécoise.

« Actuellement, je ne vois rien qui me tente… c’est ça la réalité! », a affirmé Pierre Nantel.

Ses deux autres collègues sont beaucoup plus catégoriques.

« C’est flatteur, bien sûr, mais ça n’ébranle pas les valeurs qui m’ont amené au NPD », a affirmé Robert Aubin.

Le député de Trois-Rivières soutient n’avoir aucun intérêt à joindre l’une des deux formations souverainistes à Ottawa. M. Aubin explique que les discussions lui ont surtout servi à mieux comprendre ce qui se passait dans les coulisses de la crise au Bloc québécois qui a mené à la création du parti Québec debout.

« Comprendre les aspirations de Québec debout, c’est toujours intéressant, mais ça ne change pas le discours », a-t-il dit.