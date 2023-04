Les maisons d’hébergement au N.-B. essaient de se faire entendre par le gouvernement

Le Réseau de services pour victimes de violence du Nouveau-Brunswick est déçu. Il a interpellé au ministère du Développement social, l’informant de la nécessité d'un financement opérationnel pour ces services.

Lorsqu'on utilise le terme financement opérationnel, on fait référence aux besoins nécessaires , explique Catherine Roy-Comeau, coordonnatrice du Réseau. On parle de, par exemple, la nourriture pour les personnes clientes, on parle de la fourniture de bureau, les frais administratifs, les assurances d’établissement, les égouts, les coûts de la ville qui viennent avec ça, etc.

Il y a 13 maisons de transition dans la province qui ont toutes des besoins immédiats.

Chaque maison aurait besoin de presque 150 000 $ , dit Catherine Roy-Comeau.

De plus, on manque d'employés dans tous ces lieux d'hébergement, ajoute la coordonnatrice.

En juillet 2022, le Réseau s'était adressé au ministère du Développement social pour lui rappeler l'importance d’investir dans les maisons d'hébergement.

Le ministère a répondu qu'il examinerait la question pour déterminer les besoins en financement.

Parce que cet exercice est assez volumineux, on s’est fait dire que, écoute il y a des grosses chances que vous ne soyez pas dans le budget provincial , déclare Catherine Roy-Comeau. Oui, mais nos maisons ont quand même besoin, de façon urgente.

Catherine Roy-Comeau est coordonnatrice du Réseau de services pour les victimes de violence du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

Le ministère du Développement social a décliné une demande d’entrevue, mais a affirmé dans une déclaration que les ministères du Développement social, des Finances, du Conseil du Trésor et de l’Égalité des femmes participent à un examen sectoriel exhaustif pour déterminer les lacunes dans la prestation des services, établir une prestation de services uniforme et déterminer les résultats appropriés dans le secteur.

Cet examen mènera à des recommandations au gouvernement concernant les besoins de financement du secteur à l’avenir.

On espère vraiment que cette fameuse revue des programmes va être faite très bientôt , déclare Catherine Roy-Comeau. Parce qu’il serait très dommage qu’on manque le budget de 2024-2025, encore une fois.

D’après le reportage de Kristina Cormier