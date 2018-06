« Nous allons mettre beaucoup d’efforts afin de devenir un chef de file dans l’industrie et pour créer un espace de travail sécuritaire et respectueux », dit Greg Scott, le nouveau propriétaire et gérant de l’endroit situé au 10524, avenue Jasper.

En mars 2017, Brittany Lyne Rudyck, une ancienne employée du bar, a accusé sur Facebook l’un des propriétaires du Needle Vinyl Tavern d’avoir eu des comportements inappropriés. D’autres employées du bar ont également confié avoir été victimes de harcèlement et des conditions de travail toxiques.

Les musiciens commençaient à refuser de jouer au Needle forçant le bar à fermer de façon définitive en février dernier. La police a même lancé une enquête.

En avril, l’ancien copropriétaire du Needle, James Leder, 37 ans, a été accusé d'un chef d'agression sexuelle relativement à un incident présumé survenu le 10 mars 2017.

La taverne Needle Vinyl à Edmonton est fermée de façon définitive depuis février 2018. Photo : CBC/Emily Fitzpatrick

Brittany Lyne Rudyck salue les intentions du nouveau propriétaire du bar pour assurer un environnement de travail sain. Toutefois, en raison des souvenirs douloureux que lui rappelle l’endroit, elle dit ne pas être emballée par l’ouverture de la Station on Jasper.

Surtout, dit-elle, que certaines personnes qui étaient liées au Needle restent les propriétaires du bâtiment.

« J’ai une réserve parce que ces personnes recevront toujours l’argent de la location », dit-elle.

Greg Scott dit travailler avec le Centre d’agression sexuelle d’Edmonton pour offrir une meilleure formation aux propriétaires, gérants et employés. Selon lui, cette controverse sera du passé et la Station on Jasper deviendra un lieu sécuritaire.