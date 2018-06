Depuis 2015, 494 professeurs ont ainsi quitté la Commission scolaire de Vancouver.

À titre d'exemple, Rick Appel a tranché, cette ville n’est plus pour lui. Après 17 ans à enseigner, il a décidé de déménager avec sa famille à Comox, et participe à l’exode qui touche les professeurs de la région.

Pour expliquer son départ, Rick Appel dénonce des prix de l’immobilier « impossibles » et le fait que les professeurs de Vancouver soient les moins payés du pays, en dehors du Québec.

Au début du mois, le syndicat des professeurs de Colombie-Britannique a déposé des griefs à la province en raison du manque d’enseignants. En 2016, une décision de la Cour suprême du Canada avait permis aux enseignants de la province d’avoir des classes avec de moindres effectifs, ce qui avait augmenté la demande pour de nouveaux espaces et pour des enseignants.

« Les gens viennent, mais ne restent pas »

« On a de moins en moins d’enseignants qui demeurent plus de cinq à sept années », explique Linda Thériault, présidente du Syndicat des enseignantes et enseignants du programme francophone de la Colombie-Britannique. « C’est toujours le choc des enseignants qui arrivent. Il y a l’attrait de la province [...] ils s’aperçoivent qu’eux ce n’est pas viable pour eux. » Dans le système francophone, il manque 90 à 100 professeurs en Colombie-Britannique.





Linda Thériault dit que la situation du manque d'enseignants est à un niveau « critique ». Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

La situation n’est pas simple pour les professeurs titulaires. Elle est pire pour les suppléants. À temps plein, selon s’ils sont certifiés ou non, ils gagnent entre 40 000 et 60 000 $, explique Mme Thériault. S’ils sont à temps partiel et sans certification, certains s’approchent du seuil de pauvreté.

En quête de parité

La Fédération des enseignants de Colombie-Britannique dit qu’il faut 2000 professeurs de plus dans la province. Son président, Glen Hansman, évoque un manque global de professeurs dans les écoles d’immersion en français ainsi que dans les endroits ruraux de la Colombie-Britannique.

L’Association des enseignants en secondaire de Vancouver demande à sa commission scolaire des hausses de salaire pour que les enseignants de la province rattrapent leur retard de 15 000 $ de salaire annuel par rapport à leurs collègues de l’Alberta. Linda Thériault dit espérer qu’un remboursement du prêt étudiant des enseignants qui arrivent dans la province, comme cela est le cas dans la Silicon Valley ou au Royaume-Uni, puisse être proposé.

Dès 2019, les négociations s’annoncent cruciales entre les enseignants et leur province.