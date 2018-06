Plusieurs – de Cameron Crowe à Lenny Kravitz – ont eu l’idée de transposer au grand écran la vie hors du commun de Marvin Gaye avant de devoir y renoncer, rappelle le média américain. Dr. Dre parviendra-t-il à vaincre la malédiction?

Son projet en est encore à ses balbutiements, mais le producteur aurait obtenu les droits d’utilisation des chansons de l’interprète de Sexual Healing et Let’s Get It On.

Le producteur Dr. Dre Photo : Getty Images/Kevin Winter

Il reste à obtenir l’accord de la famille du chanteur pour évoquer le destin tragique de la vedette, assassinée à 44 ans par son père, en 1984.

Dr. Dre n’en est pas à ses premiers pas en tant que producteur de films. Il faisait partie de l’équipe de Straight Outta Compton.

Sorti en 2015, le long métrage racontait l’histoire du groupe de rap NWA, auquel a appartenu... Dr. Dre!