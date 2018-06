Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Le plan détaille 23 propositions pour améliorer le parc.

Le comité ZIP ouvre notamment la porte à la location de kayaks, de canots ou de paddleboards. Un kiosque de location pourrait être construit à l’entrée du parc afin d’offrir les services nécessaires , est-il écrit dans le document d'une soixantaine de pages.

Le plan suggère aussi l'implantation d'un potager collectif pour permettre aux utilisateurs de développer leurs connaissances en la matière . Il est également proposé de planter des variétés d'arbres et arbustes propres à la Côte-Nord, des végétaux qui, par exemple, servent de nourriture, d’abri et de lieu de reproduction à la faune indigène .

La création d’un réseau d’interprétation et d'œuvres d'art, permanentes ou éphémères figurent aussi dans le plan. Il serait même possible d’inviter les utilisateurs du parc à contribuer à ces œuvres évolutives , comme il est suggéré dans le plan directeur.

Une des propositions soulève l'idée de faire la promotion d’activités extérieures se déroulant dans le parc et destinées à toute la famille , entre autres par des fêtes annuelles ou des soirées de cinéma en plein air.

Le Parc des Pionniers à Baie-Comeau Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Ce que les gens demandaient c'était des jardins communautaires parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts, détaille la directrice générale du Comité ZIP de la Rive Nord de L'Estuaire Marie Karine Maltais. Mais en contrepartie, on a aussi beaucoup de gens qui veulent faire du soccer ou d'autres activités qui demandent de l'espace vert .

Le maire de Baie-Comeau Yves Montigny salue cette avancée. Avant de développer le parc, avant de développer différentes zones, il faut s'assurer qu'elles se parlent les unes avec les autres, et que, quand on utilise le parc, quand on se promène d'une zone à l'autre, il y a une espèce de continuité, un effet rassembleur, logique .

La population est invitée à participer à une séance d'information pour prendre connaissance du plan directeur du parc des Pionniers et émettre des suggestions, le mercredi 20 juin à 19 h. Une fois les suggestions du public prises en compte, le promoteur du projet pourra déposer la proposition finale à la Ville de Baie-Comeau.

Avec les informations d'Olivier Roy Martin