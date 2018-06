Le maire de Calgary l’avoue. Chaque printemps, son niveau de stress augmente. « Comme les résidents de Calgary, je suis toujours un peu méfiant quand le printemps arrive », dit Naheed Nenshi.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi. Photo : Radio-Canada/Louise Moquin

De petits projets, comme le réaménagement des berges dans le quartier Eau Claire et la solidification de ponts ou de stations de pompage sont déjà complétées ou devraient l’être dans les prochaines années, mais le maire de Calgary, Naheed Nenshi, sait qu'il faut en faire plus. « Tous ces projets ont leur importance, mais ils ne sont pas suffisants », dit-il.

Nous avons besoin de solution en amont Naheed Nenshi, maire de Calgary

La rivière Elbow

Le barrage du réservoir Glenmore une fois que les travaux seront terminés. Photo : Ville de Calgary

Sur la rivière Elbow, des travaux de 82 millions de dollars sont en cours afin de relever le pont piétonnier et d'installer des barrières d’acier sur le barrage du réservoir Glenmore.

Les travaux doivent être exécutés d’ici 2020. Un pas dans la bonne direction, mais qui ne règle pas la question d’un barrage en amont sur cette rivière.

Springbank, le projet de la controverse

Des résidents manifestent contre le projet de réservoir de Springbank. Photo : Radio-Canada

La province souhaite construire le réservoir Springbank à une quinzaine de kilomètres de Calgary. D'une capacité de 70,2 millions de mètres cubes, les terres du réservoir resteraient sèches la majeure partie du temps, mais se rempliraient en cas d’inondations.

Le projet de 432 millions de dollars fait face à une forte opposition de la part d’une vingtaine de résidents du secteur qui serait ainsi inondé. Ces résidents sont déterminés à ne pas quitter leurs terres.

Lee Drewry possède un ranch là où le réservoir Springbank doit être construit. Photo : Robson Fletcher

La famille de Lee Drewry possède un ranch depuis 1870 à l’endroit où le réservoir de Springbank est prévu. « Mon ranch serait totalement recouvert d'eau et de limon. Cette terre nous appartient, le gouvernement doit reconsidérer », dit-il.

Comme les autres membres du groupe Do not Dam Springbank (Pas de barrage à Springbank), il souhaite que la province se ravise et choisisse l’option du réservoir de McLean Creek.

La province, qui a déjà rejeté cette option, rétorque que ce barrage serait plus coûteux, retarderait les travaux de plus de deux ans et aurait des conséquences plus importantes sur l’environnement, pour les habitats sensibles d’ours grizzly et de truites notamment.

Un grizzly. Photo : La Presse canadienne/Jonathan Hayward

« Il y a eu plusieurs études scientifiques qui montrent que Springbank est le bon endroit pour bâtir le barrage. Un petit nombre de personnes sera touché alors que des millions seront protégés. Le projet de McLean est très compliqué en comparaison », dit la ministre de l’Environnement, Shannon Phillips.

La ministre de l'Environnement de l'Alberta, Shannon Philips. Photo : Radio-Canada

Le réservoir de Springbank fait aussi face à de l'opposition de la première nation Tsuut'ina, dont des terres seraient inondées si le réservoir était utilisé. La communauté autochtone demande des discussions avec la Ville et les gouvernements provinciaux et fédéraux.

Une attente angoissante

L’attente exaspère Tony Morris, un avocat de Calgary qui vit le long de l’Elbow et dont la maison dans le quartier Roxboro a été inondée en 2013. Il est aussi co-président du groupe Calgary River Communities Action Group.

Tony Morris est inquiet que les travaux n'avancent pas plus vite pour protéger les résidents de Calgary contre les inondations. Photo : Radio-Canada/Bryan Labby

« Chaque année qui passe est une autre année risquée pour la ville », dit-il. « Nous sommes loin d'être aussi avancés que je pensais que nous le serions il y a cinq ans », ajoute-t-il.

La Bow

En ce qui a trait à la rivière Bow, le gouvernement provincial a déjà conclu une entente avec l’entreprise TransAlta pour abaisser et contrôler les niveaux de ses réservoirs Ghost et de Barrier Lake durant la période de pointe des inondations.

La province évalue aussi actuellement trois options de projets en amont : la construction d’un nouveau réservoir à Glenbow ou à Morley ou une extension du réservoir Ghost. Les résultats sont attendus l’an prochain.

Les trois solutions :

1. Réservoir Glenbow

Où : en amont du barrage de Bearspaw, 33 km de Calgary

Coût estimé : plus de 500 millions de dollars

Temps de construction : 15 à 20 ans

Capacité : jusqu'à 70 millions de mètres cubes

Le site prévu pour ce barrage est situé plus près de Calgary que les deux autres sites à l'étude. La construction du réservoir Glenbow permettrait de mieux protéger la métropole que des projets plus en amont sur la rivière, puisqu’il retiendrait l'eau de pluie qui tombe près de la ville. Son inconvénient principal est qu’il engloutirait une part importante du parc provincial de Glenbow Ranch, près de Cochrane, un parc qui protège un écosystème fragile.

2. Réservoir Morley

Où : Sur les terres de la Première Nation Stoney Nakoda, 62 km de Calgary

Coût estimé : plus de 500 millions de dollars

Temps de construction : 15 à 20 ans

Capacité : jusqu’à 150 millions de mètres cubes

Même si ce projet prévoit la construction d'un réservoir avec le double de la capacité du réservoir Glenbow pour le même prix, sa réalisation nécessiterait des négociations avec la communauté autochtone Stoney Nakoda, ce qui pourrait prendre du temps et faire augmenter les coûts.

3. Réservoir Ghost

Où : Lac Ghost, 60 km de Calgary

Coût estimé : 100 à 300 millions de dollars

Temps de construction : 10 à 15 ans

Capacité : augmenterait la capacité actuelle de 93 millions de mètres cubes de 35 millions

La capacité pourrait être augmentée en augmentant la hauteur du réservoir de trois mètres ou en baissant le niveau d'eau dans le réservoir en préparation à la crue printanière.