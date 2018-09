Un texte de Colombe Fortin

La recette de fonio, sauce au bœuf et arachides, est un plat de viande très populaire dans la famille Marega.

Le fonio qui l'accompagne est une céréale qui ressemble beaucoup au quinoa. Ils achètent le fonio lors de leur voyage dans leur pays d'origine, car ils n'en ont pas trouvé au Manitoba. Cette céréale se cuit à la vapeur et on peut la mélanger au gombo.

La sauce est cuisinée à partir de beurre d'arachide et de plusieurs légumes réduits en purée. Kadidia et Ben cuisinent ce plat traditionnel une fois par mois pour transmettre leurs traditions à leurs enfants.

Les ingrédients du fonio et bœuf sauce à l'arachide Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients

2 litres d'eau

250 ml (1 tasse), tomates fraîches broyées

1 gros oignon blanc en purée

30 ml (2 c. à soupe), pâte de tomates

5 ml (1 c. à thé), paprika

5 ml (1 c. à thé), curcuma

5 ml (1 c. à thé), sel

30 ml (2 c. à soupe), bouillon de poulet

5 ml (1 c. à thé), piment Chili en grains

5 ml (1 c. à thé), ail rôti en poudre

3 feuilles de laurier

1 poivron vert broyé (on peut utiliser des poivrons rouges)

1 kilo, cubes de bœuf

10 ml (1 c. à soupe), poisson séché au beurre (produit congelé)

5 ml (1 c. à thé), poudre de crevettes séchées mélangée avec le poisson au beurre

250 ml, beurre d'arachides

6 gombos hachés très finement

10 ml (un peu moins de 1 c. à soupe) ou un sachet, soumbala

1 sac de fonio

Eau, tomates et oignons Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ben verse l'eau dans une grande marmite puis ajoute les tomates et l'oignon. Il est important que les légumes soient tous broyés pour qu'ils se mélangent à la sauce.

Ben ajoute la pâte de tomates, des épices et du bouillon en poudre. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ben ajoute la pâte de tomates, le paprika, le curcuma et le sel. Il incorpore ensuite le bouillon de poulet en poudre. S'il est déjà salé, il faudra peut-être diminuer la quantité de sel.

Ben ajoute le piment Chili et le poivron vert. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand tout est bien mélangé, Ben dépose les feuilles de laurier dans cette sauce et ajoute l'ail rôti en poudre et le piment Chili. Il incorpore les poivrons verts.

Avant de commencer cette recette, son épouse Kadidia et lui avaient broyé tous les légumes au mélangeur. Comme cette recette est longue à cuisiner, si tout est prêt et qu'il ne reste qu'à l'assembler, cela prend moins de temps.

Ben et sa fille déposent la viande dans la sauce. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ben et sa fille déposent les morceaux de boeuf dans la sauce. On peut remplacer le bœuf par de l'agneau. Quand la viande est bien enrobée de sauce, Ben ajoute le poisson au beurre avec une cuillère. Le poisson donnera beaucoup de goût à ce mets.

Ben Marega ajoute le beurre d'arachide à la sauce. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ben porte la sauce à ébullition puis ajoute le beurre d'arachide et continue la cuisson à feu maximum 30 minutes. Il diminuer ensuite l'intensité à feu moyen. L'odeur de la viande et des épices est sublime.

Le gombo haché Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand la sauce est réduite, Ben ajoute les gombos hachés. Ce légume demande moins de cuisson que les autres. Il continue la cuisson pendant 15 minutes.

Le soumbala Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Un peu avant de servir, Ben verse du soumbala dans la sauce. Cette épice provient d'Afrique. Ben, son épouse ou des amis en rapportent lors de leurs voyages.

La sauce boeuf et arachide Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le bœuf à la sauce beurre d'arachide a une consistance onctueuse, c'est délicieux et la viande est très tendre.

Le fonio Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour accompagner ce plat de viande, Kadidia a cuisiné du fonio. C'est une céréale dure qui s'apprête un peu comme le quinoa. Il faut de la patience afin de bien la nettoyer, car il y a souvent des grains de sable mélangés à la céréale. On fait une cuisson à la vapeur. Pour s'en procurer, on demande à ceux qui retournent au pays d'en rapporter, car on n'en trouve pas au Manitoba.

Plats de fonio et sauce bœuf et arachide Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Voilà, le repas est prêt. Du fonio et du bœuf sauce aux arachides, un délicieux repas dans la tradition de l'Afrique de l'Ouest.