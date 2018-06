Un texte de Serge Olivier

Babel-o-drome « propose un retour à l'essentiel, à la redécouverte de soi, loin de tout artifice médiatique », précise Dominique Banoun, l'artiste qui est à l'origine du projet.

Dominique Banoun, une artiste multidisciplinaire

Dominique Banoun, artiste Photo : Robert Dombaj

L’artiste Dominique Banoun possède une formation en danse et en programmation informatique acquise en Angleterre. Passionnée d'improvisation, de chant et de vidéo, elle collabore à la création de spectacles événements. Elle chante dans trois choeurs, dont le choeur Maha de Montréal et le choeur Element de Toronto.

Dans les années 1980 et 1990, elle participe à des spectacles multimédias à travers le Canada, comme Les Promenauts à l'Expo 86 à Vancouver, Lost In Space (1988), Synektikos (1990) à Windsor, Head to Toe (1991) à Toronto, BUS 123 (1991-92) à Montréal et Toronto et L’ombre d’un doute de PPS Danse (1992) à Montréal ainsi qu'à des spectacles en France et aux États-Unis.

Elle participe également à une tournée des chorégraphies de Judy Jarvis, issue du mouvement de danse expressionniste et de danse théâtre de la grande Mary Wigman.

À Windsor, alors qu’elle fait partie de la troupe de danse contemporaine Gina Lori Dance Entreprises, Dominique Banoun entame une recherche sur la science du chaos et le concept du hasard.

De là surgit la question : Quelles sont les limites de nos libertés? Dominique Banoun, artiste

Une démarche collective

Des acteurs du spectacle « Babel-o-drome » du Collectif BUS 1-2-3 Photo : Marc Lemyre

BUS 1.2.3 est un collectif multidisciplinaire et multilingue formé en 1991. Il présente sa première création éponyme au fringe Festival of Independent Dance Artists (fFIDA) à Toronto l'année suivante. La pièce se penche sur la place des nouvelles technologies dans la société contemporaine.

On proposait une réflexion sur la publicité, les médias et la propagande dans le contexte d’une époque où les gens étaient cloués à leur téléviseur. Dominique Banoun, artiste

Babelle et Barbarie

En 2011, des membres du collectif original se proposent de reprendre et d'actualiser la pièce à l'ère d’Internet. Cette nouvelle collaboration mène à la création du spectacle multilingue Babelle et Barbarie (B+B) présenté en septembre 2015 au Winchester St. Theatre à Toronto.

Réinventer l’œuvre dans l’espace public (Vidéo 360)

Après ces représentations, le collectif décide de poursuivre sa réflexion et de réinventer l'oeuvre in situ en invitant le public à participer.

Inspiration argentine

Jorge Luis Borges Photo : Eduardo Comesaña

Inspiré de La bibliothèque de Babel de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, le projet Babel-o-drome réunit une trentaine d’artistes venant d’univers culturels divers.

Le spectacle en plein air est une vaste quête identitaire dans le contexte d’un monde surmédiatisé.

Internet est une bibliothèque de Babel, une vaste encyclopédie qui évolue au fur et à mesure de son utilisation. On cherche à comprendre, à trouver la clé de voûte. Dominique Banoun, artiste

Langage et identité

Avec la collaboration de la chorale torontoise Element, le collectif invite le public à participer à cette nouvelle production d’une rare originalité.

Babel-o-drome prévoit rien de moins que de déconstruire une pièce de théâtre en une série de scènes interactives présentées en plein air.

Une scène du spectacle « Babel-o-drome », événement théâtral du Collectif BUS 1-2-3 Photo : Marc Lemyre

La production explore savamment la relation entre le langage, l’identité et la communication.

Chaque personne est unique parce qu'elle est la somme de plusieurs composantes qui constituent son identité, dont celles génétiques, géographiques et mythologiques. Dominique Banoun, artiste

L’histoire de la tour de Babel

La tour de Babel, peinture de Pieter Brueghel l'Ancien, 1563, collection de l'empereur Rudolf II. Photo : Kunsthistorisches Museum Wien

L’histoire de la tour de Babel est un épisode biblique rapporté dans le Livre de la Genèse.

Peu après le Déluge, alors qu'ils parlent tous la même langue, les hommes atteignent une plaine dans le pays de Shinar et s'y installent tous. Là, ils entreprennent par eux-mêmes de bâtir une ville et une tour dont le sommet touche le ciel.

Dieu brouille alors leur langue afin qu'ils ne se comprennent plus et les disperse sur toute la surface de la Terre.

La Biblioteca de Babel

La bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges Photo : Éditions Emecé

La Bibliothèque de Babel est une nouvelle de l'écrivain Jorge Luis Borges publiée en 1941, puis en 1944 dans son célèbre recueil Fictions.

Cette nouvelle est inspirée d'une nouvelle de l'écrivain, philosophe et mathématicien allemand Kurd Lasswitz intitulée La bibliothèque universelle et publiée pour la première fois en 1904.

La nouvelle décrit une bibliothèque de taille gigantesque contenant tous les livres de 410 pages possibles. Chaque page compte 40 lignes d'environ 80 caractères.

Toutes les salles hexagonales de cette bibliothèque sont disposées de façon identique. Les livres sont placés sur des étagères comprenant toutes le même nombre d'étages et recevant toutes le même nombre de livres. Chaque livre a le même nombre de pages et de signes. L'alphabet utilisé comprend 25 caractères (22 lettres minuscules, l'espace, la virgule et le point).

Cette bibliothèque contient tous les ouvrages déjà écrits et tous ceux à venir parmi un nombre immense de livres sans aucun contenu lisible puisque chaque livre peut n'être constitué que d'une succession de caractères ne formant rien de précis dans aucune langue.

Babel-o-drome est un événement déambulatoire interactif, multimédia et intergénérationnel. Il est proposé par le Collectif BUS 1-2-3 en collaboration avec la chorale Element. Présenté du 29 juin au 1er juillet 2018 dans le quartier du parc Wychwood près de l'avenue St-Clair Ouest et de la rue Christie à Toronto.

