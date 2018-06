Pendant quatre jours, des conférenciers venus du Canada, de France, du Royaume-Uni, du Maroc, de Belgique et d’Égypte ont pris la parole afin de discuter et réfléchir au sujet du handicap et des impératifs de l’inclusion dans la francophonie internationale.

« Le dialogue entre les académiciens, les chercheurs et les personnes qui travaillent sur le terrain a été très, très riche », souligne Maria Fernanda Arentsen, professeure à l’Université de Saint-Boniface et organisatrice de l’évènement.

Un défi d’accessibilité

Ironiquement, le plus grand défi des organisateurs aura été l’accessibilité.

« Ce qui a été compliqué, c’est d’assurer l’accessibilité pour tout le monde. Les hôtels ne sont pas tous accessibles. Nous avons eu beaucoup de difficultés pour trouver des chambres accessibles aux personnes qui se déplacent en fauteuil », affirme Maria Fernanda Arentsen.

Les organisateurs ont dû faire venir des traducteurs du langage des signes français de Montréal pour subvenir à la demande, puisque personne ne peut faire le travail ici, explique l’organisatrice.

Selon elle, ces situations démontrent bien les défis que rencontrent les personnes à mobilité réduite au quotidien.

Encore du travail

Le musicien Daniel Roy, dont le fils utilise un fauteuil roulant, observe « qu’il y a beaucoup de travail à faire » afin d’améliorer l’accessibilité.

Il reconnaît que parfois, en milieu minoritaire, d'autres revendications peuvent prendre la place. « Des fois [en comparaison], il y a des enjeux qui perdent un peu d’importance », affirme le père du jeune homme qui pratique plusieurs sports en dépit de son handicap.

« Il faut parfois lever le ton de la voix un peu plus haut et parler plus fort et se faire entendre, pour s’assurer que les besoins de tous sont comblés », ajoute-t-il.

Les gens sont partis très heureux

Organisé en collaboration avec l'Université Clermont Auvergne, en France, le colloque a attiré une centaine de participants de partout dans le monde et du Manitoba.

« Je suis super heureuse de la réponse et de la participation des Manitobains. Il y a plein de gens qui sont venus à toutes sortes de conférences », affirme-t-elle.

« Je n’ai eu que de bons échos, ajoute l’organisatrice. Ils sont partis avec le Manitoba dans leur cœur. »