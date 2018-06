Un texte de Caroline Bourdua

Adopté en l’an 2000 sous le règne du maire de l’époque Earl Freeborn, le règlement municipal interdiant la planche à roulettes a été aboli le 11 juin, à la demande du conseiller Guillaume Tremblay.

La requête visait à appuyer l’activité physique.

Nous avons un petit parc pour planche à roulettes, mais c’est tout petit , a expliqué un autre conseiller Gérard Bernier.

Il indique que le nouveau règlement permet d’emprunter les rues où la circulation n’est pas dense.<

La partie en bleu montre les endroits où il est interdit de circuler en rouli-roulant, en patin à roulettes ou en scooter à Chapleau. Photo : Municipalité de Chapleau

Ainsi, la rue Monk, une partie des rues Pine et Birch, l’hôtel de ville, le pont Monk et la passerelle piétonnière entre Monk et Lisgar, de même que le parc riverain, sont interdits aux amateurs de planches à roulettes.

Le règlement municipal s’applique aussi aux patins à roulettes et aux scooters.

Les contrevenants s’exposent à des amendes en vertu du Code de la route de la province.