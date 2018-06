C'est ce que montre une nouvelle étude publiée lundi et basée sur des statistiques de 2015.

L'organisme Campagne 2000, qui milite contre la pauvreté infantile au pays, a divisé les 338 circonscriptions fédérales en cinq tranches, d'un peu moins de 70 circonscriptions chacune. Le Manitoba, la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse ont toutes quatre circonscriptions dans la tranche la plus pauvre.

La circonscription de Sydney-Victoria, au Cap-Breton, est l’une des 10 plus pauvres au Canada. Un enfant sur trois y vit dans la pauvreté.

La situation n'est guère plus rose dans Cap-Breton-Canso, avec un taux de pauvreté infantile de 24,2 %, dans Cumberland-Colchester (23,7 %) et dans Nova-Ouest (23,6 %).

Campagne 2000 souligne que ce sont des circonscriptions rurales, où le taux de chômage est généralement plus élevé que la moyenne canadienne.

Les 10 circonscriptions fédérales où le taux de pauvreté est le plus élevé : 1. Churchill–Keewatinook Aski (Manitoba) : 64,2 %

2. Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill (Saskatchewan) : 57,8 %

3. Winnipeg-Centre (Manitoba) : 41,1 %

4. Toronto-Centre (Ontario) : 40 %

5. Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Soeurs (Québec) : 38,1 %

6. Nunavut : 36,1 %

7. Kenora (Ontario) : 34,7 %

8. Hamilton-Centre (Ontario) : 34,2 %

9. Dauphin–Swan River–Neepawa (Manitoba) : 33,8 %

10. Sydney–Victoria (Nouvelle-Écosse) : 33 %

De plus, les circonscriptions rurales comptent plus de résidents des Premières Nations que la moyenne au pays, et 38 % des enfants autochtones vivent dans la pauvreté.

Le Canada compte plus de 1,2 million d'enfants en situation de pauvreté.

Avec les informations de Marc Babin