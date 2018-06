Un texte de Jonathan Lavoie

Le demandeur est aujourd'hui âgé de 40 ans et « subit et continue de subir des séquelles importantes et durables en raison des abus dont il a été victime lors de son passage traumatisant à l'École la Bonne Semence », peut-on lire dans le document déposé devant la Cour vendredi.

La demande de recours collectif, en plus de Claude Guillot, vise trois associations religieuses : l'Église évangéliste baptiste de Québec-Est, l'Église baptiste évangélique de Victoriaville et l'Association d'églises batistes évangéliques au Québec.

Il est allégué que ces institutions ont été complices des abus envers les enfants en ne dénonçant pas la situation aux autorités compétentes.

Pour l'instant, il est difficile d'évaluer combien de personnes pourraient se joindre à cette demande de recours collectif.

Des démarches ont été entreprises pour joindre « toutes personnes ou successions de personnes décédées qui ont été victimes d'abus physiques et psychologiques par Claude Guillot ».

Le pasteur Guillot a commencé à enseigner dans une école baptiste de Victoriaville au début des années 80.

La poursuite indique qu'il a été congédié de l'École la Bonne Semence en 1984 avant de s'établir à Québec, où il aurait opéré « une école clandestine » dans le sous-sol de sa résidence jusqu'à son arrestation en 2014.