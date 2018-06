Un texte d'Émile Duchesne

Le ministère de la Sécurité publique demande à la Municipalité de payer le quart des frais liés à l'implantation de ses épis rocheux sur les berges et du rechargement en sable sur une partie des berges. Le projet avait été évalué à 11 millions de dollars en 2013.

Le maire de Pointe-aux-Outardes, Serge Deschênes, explique que des amoncellements rocheux perpendiculaires à la plage représentent la meilleure manière de prémunir les riverains contre l'érosion des berges. « Le fait d’avoir des épis, ça amène des sédiments, ça fait en sorte de ramener des sédiments sur la plage pour assurer la pérennité de l’ouvrage ».