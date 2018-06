Aux grands maux, les grands remèdes

Au milieu des années 1990, le sébaste, aussi connu sous le nom de rouget, est en danger. Les stocks de l’espèce ont diminué de 97 % dans les eaux du golfe Saint-Laurent.

Comme avec la morue, le gouvernement canadien doit prendre de grands moyens. Il impose un moratoire pour interdire la pêche commerciale du petit poisson.

Comme nous le rappellent nos archives, l’annonce du moratoire a été effectuée le 21 décembre 1994. Le journaliste Jean-François Roy le souligne par un reportage qui résume la conférence de presse du ministre fédéral de pêches Brian Tobin organisée à Rimouski.

Cette décision porte un nouveau coup dur au secteur de la pêche dans l’est du Canada.

Environ 600 pêcheurs et travailleurs d’usine perdent leurs emplois en Nouvelle-Écosse et aux Îles-de-la-Madeleine. Cependant, en conférence de presse, Brian Tobin se veut rassurant. Ceux et celles affectés par le moratoire sur le sébaste recevront des indemnités financières.

Madelipêche écope

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article La semaine verte, 19 novembre 1995

Heureusement, car les temps difficiles n’ont pas tardé à arriver, notamment aux Îles-de-la-Madeleine.

Le 19 novembre 1995, l’émission La semaine verte nous présente un reportage de la journaliste Rachel Brillant sur l’impact qu’a le moratoire sur les activités de Madelipêche de Cap-aux-Meules.

Le plus gros employeur des Madelinots doit fonctionner au ralenti. Des dizaines de travailleurs perdent leurs emplois. On doit se tourner vers le hareng et le maquereau. On importe à grand frais du sébaste de Russie. Ce ne sont là que des stratégies pour éviter le pire.

C’est sur une base de survie et non pas je dirais d’expansion. Paul Delaney, président de Madelipêche

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Téléjournal Est du Québec, 20 mars 2018

Le moratoire a finalement donné des fruits ou dans ce cas-ci… du poisson.

En 2011, contre toute attente, le sébaste réapparaît en masse. C’est ce que révèle le 20 mars 2018 un reportage du journaliste Michel-Félix Tremblay présenté au Téléjournal Est du Québec.

Il y a quelques années, on parlait d’une espèce menacée ou qui avait un statut préoccupant. On a vraiment plus d’inquiétude pour cette espèce-là. Hugo Bourdages, biologiste, Institut Maurice-Lamontagne, Pêches et Océans Canada.

Deux millions et demi de tonnes de sébaste nagent actuellement dans les eaux du golfe Saint-Laurent. Le moratoire est levé et la pêche commerciale pourra reprendre sûrement en 2019, peut-être en 2018.

Une question centrale tout de même se pose. Si ce poisson est au rendez-vous, les clients, eux, le seront-ils? La réponse arrivera pendant la saison de pêche.