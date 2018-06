Un texte de Michel-Félix Tremblay

Des ingénieurs de Transport Québec scrutent actuellement le permis de transport spécial que détient Transport Bellemare. Ils s'intéressent particulièrement à la conformité des outils d'ancrage qui permettent à la pièce de bien tenir sur la remorque.

Le premier convoi qui avait quitté Matane tôt ce matin est immobilisé dans le secteur du Bic, et les autres attendent le feu vert dans le stationnement de l'usine Marmen. On ignore combien de temps va durer cette vérification.

Ce convoi attend le feu vert des contrôleurs routiers pour quitter Matane. Photo : Radio-Canada

Deux incidents : deux causes probables

Selon Contrôle routier Québec, l'accident de lundi à Métis-sur-Mer a été causé par un boulon qui a cédé. Celui de vendredi, survenu un peu plus à l'ouest, à Sainte-Flavie, est la conséquence d'une sortie de route, dont on ignore encore la cause.

Les deux méthodes pour fixer la tour à la remorque n'étaient pas les mêmes, ce qui permet de croire que les deux accidents ne seraient pas reliés.

Dans les deux cas, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail du Québec confirme qu'il n'y a pas eu de blessé. La CNESST pourrait tout de même rouvrir une enquête.

Transport Bellemare effectue aussi sa propre enquête interne.

Plus de détails à venir