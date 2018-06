La première ministre Rachel Notley a procédé lundi à des changements au sein de son cabinet ministériel à la suite de la décision de deux de ses ministres de ne pas se présenter aux élections du printemps 2019.

La ministre du Statut de la femme et députée de Calgary-Varsity, Stephanie McLean, a annoncé au début du mois qu’elle ne comptait pas se présenter pour les prochaines élections provinciales, car elle souhaite poursuivre sa pratique du droit.

Au mois de mars, Brandy Payne, ministre associée de la Santé et député de Calgary-Acadia, a aussi annoncé qu'elle se serait pas candidate aux prochaines élections pour des raisons familiales.

Avec la ministre Danielle Larivee qui accepte un second rôle, le cabinet est alors réduit à 20 ministres et perd la parité entre les hommes et les femmes qui était maintenue depuis l’entrée au pouvoir des néo-démocrates.

Il y a dorénavant 11 hommes et 9 femmes. Mais selon Rachel Notley, son gouvernement a le meilleur bilan en matière d’égalité entre les hommes et les femmes en Alberta et en la défense des droits de la femme.

« C’est un record qui n’a été atteint par aucun autre gouvernement au Canada », déclare la première ministre.

Le dernier remaniement ministériel remonte à octobre 2017.