Un texte de Kevin Sweet

Comme le titre du spectacle qu'il coproduit et dans lequel il joue, Guillaume Lemay-Thivierge a voulu se faire une belle vie. Pour cette nouvelle aventure théâtrale, il s'entoure donc de sa copine Émily Bégin et de sa fille Charlie.

Guillaume Lemay-Thivierge prête ses traits à Max, en arrêt de travail pour cause d'épuisement professionnel, dans « Fais-toi une belle vie ». Photo : Radio-Canada

C'est vraiment un choix personnel, dans le fond, de me faire une belle production à moi. C'est ça que j'ai envie de goûter. Parce que je n'avais pas goûté à cette étape-là dans ma carrière. Guillaume Lemay-Thivierge, comédien

Un spectacle sur l'épuisement professionnel

Fais-toi une belle vie raconte l'histoire de Max, un enquêteur à l'aube de la quarantaine qui est en arrêt de travail à cause d'un épuisement professionnel. Pour se remettre sur pied, il décide d'acheter un chalet avec quatre de ses amis. Mais cette excursion thérapeutique dans le bois ne sera pas de tout repos.

« La proximité et les gens alentour vont faire que ce n'est peut-être pas l'idée du siècle », explique François Chénier, l'auteur de la pièce.

J'ai été touché bien sûr par l'univers et par l'humour. C'est une pièce très drôle par la délicatesse de l'écriture. Yves Desgagnés, metteur en scène

Des relations autrefois harmonieuses seront mises à rude épreuve et donneront lieu à des moments humoristiques, puisque la pièce loge à l'enseigne de la comédie. Tout ça est vu et relaté au public à travers les yeux d'une adolescente de 15 ans, jouée par Charlie, la fille de Guillaume Lemay-Thivierge.

La pièce est relatée par le biais d'une adolescente de 15 ans, incarnée par Charlie Lemay-Thivierge. Photo : Radio-Canada

Le spectacle, qui se déroule sur une scène en forme de iPhone, se veut aussi un commentaire sur l'emprise qu'ont les téléphones intelligents sur nos vies, et à quel point les personnes plus âgées, comme les plus jeunes, en sont des victimes.

Pour une fois, ce n'est pas ma génération plus jeune qu'on accuse toujours d'être sur nos cellulaires. On parle aussi de l'autre génération, qui elle aussi a le même problème. Charlie Lemay-Thivierge, comédienne

Une première mondiale à Gatineau

Le public gatinois sera le premier à voir ce spectacle puisqu'il sera présenté en première mondiale à la salle Odyssée.

C'est Gatineau qui m'a invité. C'est eux qui nous ont ouvert les portes, qui nous ont proposé de faire une création à Gatineau et on a pris l'offre avec grand plaisir et grand bonheur. Guillaume Lemay-Thivierge, comédien

Après Gatineau, le spectacle partira en tournée ailleurs au Québec. Les créateurs espèrent que la vie de leur production sera aussi longue que belle.