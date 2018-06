Le berger australien de M. Claydon a été tué par un de ses voisins.



Une pensée le hante : « L’image de mon chien en train de marcher vers lui, et lui qui pointe le bout de son fusil vers sa tête. »

« As-tu vu mon chien? »

Durant l’année qui a suivi la mort de Maybe, de nombreuses histoires ont été racontées sur les circonstances du drame, ce qui a divisé la communauté de l’île de Savary, situé à 144 kilomètres au nord-ouest de Vancouver, dans la mer des Salish.

Il y a trois mois, la Cour provinciale a justifié par une série de raisons la suspension de la peine pour Eric Ferreira, l’homme qui a tué Maybe. Il a dû payer 2000 $ à Darren Claydon et est en période de probation après avoir plaidé coupable d'avoir tiré sur le chien, ce qui contrevient à l’acte pour la vie sauvage.

La juge Nancy Adams explique que des « rumeurs, des commérages, et des problèmes de communication » ont divisé l’île. D’après le jugement, Darren Claydon a rencontré Eric Ferreira, armé, quelques minutes après qu’il ait tué son chien, qui s'était échappé lors d'une promenade.



Darren Claydon a alors eu un mauvais pressentiment, et a demandé à Eric Ferreira s’il avait vu son chien. Ce dernier lui a répondu qu’il l’avait vu une dizaine de minutes plus tôt descendre sur la route. Un mensonge, puisqu’il avait tué le chien une minute plus tôt, écrit la juge.

Eric Ferreira a clamé devant la justice qu’il avait tiré, car il avait vu le chien mordre le ventre d’un chevreuil. « Il était tellement en colère qu’il a disjoncté et tué le chien », explique la juge.

Dix jours d’un mensonge révélé par la fonte de la neige

Lors des dix jours qui ont suivi l’événement, Eric Ferreira n’a rien dit. Durant ce laps de temps, la communauté de l’île de Savary a examiné chaque recoin de l'île de 7,5 kilomètres de long.

Eric Ferreira, qui avait enterré le chien près des lieux où il l'avait tué, est allé déterrer Maybe. Mais le matin du 12 février, la neige a fondu, et a révélé du sang dans un feuillage. La femme de Darren Claydon, Hazel Hollingdale, y a aussi découvert un tendon. Le lendemain, Eric Ferreira a avoué son crime à une amie d’Hazel Hollingdale : « J’ai tiré sur le chien dans un excès de rage ».

Eric Ferreira, 52 ans, est membre de la communauté de l’île depuis qu'il a 16 ans. Il est, entre autres, pompier volontaire et n’a pas d'antécédents criminels.

Vingt-sept ménages et individus ont contribué à une déclaration d’impact communautaire, un droit accordé à toutes les infractions dans le cadre d'une législation fédérale entrée en vigueur en 2015.

« M. Ferreira n’avait pas de raison pour tirer sur le chien » a dit la juge Adams.

« Les insulaires ont éprouvé un grand impact émotionnel à cause de cet incident... ils éprouvent maintenant un sentiment de méfiance à l’égard de l’autre, conjugué à une perte de sécurité et de liberté découlant de la fusillade elle-même. »



Darren Claydon et Hazel Hollingdale disent qu’ils espèrent que la publication des motifs de la peine puisse effacer les fausses histoires racontées par le passé. Le couple travaille avec un député local pour proposer des lois qui donneront plus de ressources pour enquêter et juger la cruauté envers les animaux. Eric Ferreira leur a rendu le corps du chien.