Un an après la mort du jeune cycliste Clément Ouimet, victime d'une collision mortelle avec un véhicule utilitaire sport (VUS) alors qu'il descendait la voie Camillien-Houde, sur le mont Royal, le Bureau du coroner rend son rapport d'enquête et recommande de « mettre en place les mesures les plus appropriées » pour protéger les « utilisateurs vulnérables ». Le coroner ne se prononce toutefois pas sur le débat entourant la circulation de transit sur cette artère.