À Gaspé, 341 marcheurs ont participé à l’événement sur la piste d'athlétisme de l'école secondaire C.-E.-Pouliot. L'événement a aussi mobilisé une centaine de bénévoles.

La présidente, Diane Bérubé, est heureuse et surprise du résultat. Elle souligne l'effort des participants, qui ont rivalisé d'imagination pour récolter de l'argent cette année. Il y a aussi beaucoup de gens de la communauté qui ont confectionné toute sorte de choses : des objets en bois, des peintures.

Ils avaient des bénévoles dans les mois précédents le Relais, qui ont [vendu] des billets pour des tirages dans des commerces différents et ces montants-là ont été faramineux. Diane Bérubé, présidente, Relais pour la vie, Côte-de-Gaspé

Diane Bérubé ne crie pas victoire pour autant, car malgré cette bonne nouvelle, la participation à la marche a diminué considérablement. Il y a une dizaine d'années, le nombre de participants était du double comparativement à cette année.

La présidente songe donc à innover l’an prochain, pour donner un nouveau souffle à l'événement. « Ça fait justement 11 ans que c'est la même formule. Nous on envisage peut-être l'an prochain de voir avec nos partenaires locaux si y a moyen de modifier notre façon de faire et d'y aller plutôt pour un midi-minuit. »

Archives : Relais pour la vie au parc des îles de Matane. Photo : Courtoisie Romain Pelletier

Matanie : 46 556 $

Dans la nuit de samedi à dimanche, le 7e Relais pour la vie de la Matanie a permis de récolter plus de 46 000 $. Ce montant est loin de l’objectif fixé par l’organisation. soit 75 000 $. On explique cette situation par un ralentissement de l'économie dans la région.

Les 14 équipes et 69 porteurs d'espoir s'étaient donnés rendez-vous au parc des Îles et ont marché à relais pendant 12 heures, dans la nuit de samedi à dimanche. Plus de 611 000 $ ont été amassés dans la région depuis 2012.

Matapédia : 53 500 $

Du côté de Lac-au-Saumon, 500 marcheurs, répartis dans 14 équipes, ont amassé un peu plus de 53 500 $.