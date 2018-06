Le porte-parole de la Première Nation Tla-o-qui-aht, Connor Paone, a indiqué que des douzaines de membres de la communauté et de bénévoles continuent de sillonner les mers dans une dizaine de bateaux à la recherche des pêcheurs dimanche après-midi, en plus d’un navire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui sonde l’océan avec ses plongeurs et un sonar.

Un centre d’opération d’urgence a été mis en place pour contrôler l’avancée des recherches. Le conseil tribal Nuu-chah-nulth propose du soutien en santé mentale pour ceux qui en éprouvent le besoin.

Le Centre interarmées a réduit ses recherches samedi et remis le dossier à la section des personnes disparues de la GRC de Tofino.

« Je ne peux pas faire de commentaires sur l’état des familles en ce moment, mais ils ont beaucoup de soutien. », a dit Connor Paone. La Première Nation Tla-o-qui-aht n’a pour l’instant pas indiqué les noms des pêcheurs, car les familles ne les ont pas autorisés à le faire.

Cinq personnes étaient à bord du bateau qui a chaviré vendredi matin. Une personne a été secourue en mer, une deuxième a réussi à atteindre la terre à la nage. Toutes deux sont sorties de l’hôpital. Les trois autres passagers du bateau manquent toujours à l’appel.