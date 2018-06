L'Université de Moncton, le Réseau de santé Vitalité, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) et l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne estiment qu'il s'agit d'un cas de violation des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick.

Les quatre organismes vont donner une conférence de presse, lundi, pour expliquer leur prise de position.

L'activité aura lieu au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à 14 h. Des étudiantes et des dirigeants de chacune des organismes comptent être présents.

L'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick impose aux candidats à la profession l’examen NCLEX-RN, qui est utilisé aux États-Unis et au Canada, mais non au Québec. L'examen est développé aux États-Unis et il est révisé et traduit par des Canadiens.

Le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick a déterminé, en mai dernier, qu’il existe un écart considérable, entre le français et l'anglais, quant aux ressources de préparation à l’examen NCLEX-RN.

L'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick est restée silencieuse jusqu'à présent. L'organisme a expliqué, la semaine dernière, qu'il ne ferait pas de commentaire parce que l'affaire a été soumise aux tribunaux.

Deux autres organismes, soit la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et la Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton, ont déposé en cour, le mois dernier, un avis de poursuite contre l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick au sujet de l'examen NCLEX-RN et le manque de ressources pour les étudiants francophones.