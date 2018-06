Chaque fois qu'un élève de l'école secondaire régionale de Dauphin est présent en classe pendant une semaine complète, il devient admissible à un tirage mensuel pour des prix incluant des iPad, des caméras GoPro et des articles de pêche.

À la fin de l'année, si les élèves ont un taux de présence de 90 %, ils ont l'occasion de remporter un nouveau véhicule.

« Nous disons souvent que si les jeunes viennent à nous, nous pouvons établir des liens, souligne Patty Goodine, enseignante et responsable du projet de participation. Grâce à ces relations, nous pouvons aider les étudiants à réussir et obtenir leur diplôme. »

Le concours a commencé il y a quelques années. Patty Goodine dit que l'école avait donné de petits prix pour la participation jusqu'à ce qu'une secrétaire offre sa vieille voiture BMW comme prix.

Depuis, le concours est devenu de plus en plus populaire auprès des étudiants et de la communauté d'affaires locale.

Taux de fréquentation en hausse

Depuis quelques années, Twin Motors à Dauphin fait don d’un véhicule, mais l’an prochain, un autre concessionnaire local offrira un Jeep Grand Cherokee usagé.

Patty Goodine dit que le taux de fréquentation a augmenté d'environ 20 %.

Selon elle, « c'est une situation gagnant-gagnant »,

« Tout est bon pour les amener ici [à l'école], en particulier ceux qui luttent contre des problèmes de santé mentale, d'itinérance ou de pauvreté. Ceux qui sont ici et qui accordent de l’importance à l’école devraient également être reconnus », ajoute-t-elle.

Cette année, l'école a donné un camion Chevrolet Avalanche 2004 et c’est un élève de 10e année, Zach Zurba, qui a été l'heureux gagnant.

Depuis quelques années, Twin Motors à Dauphin fait don d’un véhicule, mais l’an prochain, un autre concessionnaire local offrira un Jeep Grand Cherokee usagé. Photo : Radio-Canada

« J’y pensais depuis un bon moment, a-t-il dit. Je suis très content ».

Le jeune de 15 ans ne peut cependant pas encore prendre le volant puisqu'il se remet d'une blessure au rugby et commencera ses cours de conduite la semaine prochaine.

Bien qu'il pense que le concours de présence scolaire a encouragé les autres à se rendre en classe, le président de l'école et athlète dit qu'il n'avait pas besoin de motivation supplémentaire.

« La participation est vraiment importante pour moi, affirme-t-il. Je voudrais aller à l'école de toute façon, peu importe. »