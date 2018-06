Selon la Sûreté du Québec, trois personnes ont été transportées à l'hôpital et la vie de deux d'entre elles est menacée. La troisième aurait subi des blessures mineures.

À notre arrivée sur les lieux, il y avait présence de flammes qui sortaient du deuxième étage et des victimes étaient coincées à l'intérieur , explique le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé.

Vers 5 h 40, environ 25 pompiers du service incendie de la Ville ont été appelés sur place. C'était le chaos lorsqu'on est arrivés. Il y avait beaucoup de gens à gérer pour faire notre travail , affirme M. Bérubé.

L'incendie a été maîtrisé quelques heures plus tard.

Les pompiers ont dû intervenir, lundi matin, pour évacuer trois personnes d'un quadruplex qui était la proie des flammes. Photo : Radio-Canada/Jérôme Lévesque-Boucher

On ignore pour l'instant la cause de l'incendie et l'ampleur des dommages causés.