Les membres de la communauté mentionnent que l'église avait été construite avant 1906 dans la réserve, qui se situe à environ 110 kilomètres au nord-est de Regina.

Vous pouvez imaginer à quel point ce bois était sec et vieux, il devait avoir 130 ans! Perry Mcleod, habitant de la Première Nation

Perry Mcleod, qui habite à une centaine de mètres de l'église, a été le premier à apercevoir de la fumée venant du sous-sol du bâtiment vers 20h15, samedi. C’est lorsqu’il s’est approché qu’il a remarqué que le sous-sol était en flammes.

En quelques minutes, le feu s'est propagé jusqu'aux murs de l'étage principal. Les équipes de pompiers de Balcarres sont arrivées, mais le bâtiment s'est effondré environ 40 minutes après que Perry Mcleod ait remarqué la fumée.

Alors que l’église brûlait, Perry Mcleod et une quarantaine d'autres personnes ont regardé le feu, en se rappelant des souvenirs de l'église.

« Je me souviens qu'ils ont été les premiers à avoir une télévision en couleur, alors quand j’étais enfant, nous avions l'habitude d'aller voir la télévision couleur là-bas », a-t-il indiqué.

« Il y avait des gens qui arrivaient et disaient : " Je me suis marié dans cette église ", ou " mes grands-parents se sont mariés dans cette église " », a raconté Perry Mcleod.

Le bâtiment était assez simple : c’est au rez-de-chaussée qu’avait lieu les services religieux et le sous-sol abritait des objets d'art et d'artisanat. Il n'y avait pas d'eau courante, mais il y avait de l'électricité et un poêle à bois pour chauffer.

« Cela va avoir un impact sur les gens de la réserve, nous n’avons qu’une église maintenant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la communauté », a ajouté Perry Mcleod.

La cause de l’incendie n’a toujours pas été déterminée.

Le Service d'incendie de Balcarres n'était pas disponible pour commenter.

Avec les informations de Chelsea Laskowski, CBC