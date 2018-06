Offrir des aliments frais et écologiques au plus faible coût à la population locale : c'est le défi que se sont donné trois jeunes de Rimouski. Ils ont fondé un organisme à but non lucratif pour faire la différence dans les garde-manger des familles qui n'ont pas nécessairement les moyens de manger bio. Laurence Gallant s'est rendue sur place.