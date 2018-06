Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a dénoncé cette pratique des services de frontaliers américains qui consiste à arrêter et emprisonner tous les immigrants illégaux dès leur interception et à séparer les adultes de leurs enfants, qui eux, ne peuvent être emprisonnés.

« J'appelle les États-Unis à stopper immédiatement la séparation forcée de ces enfants et j'encourage le gouvernement à ratifier enfin la Convention sur les droits des enfants », a plaidé Zeid Ra'ad Al Hussein à l'ouverture de la session du Conseil des droits de l’homme lundi, à Genève.

Rappelons que les États-Unis sont le seul pays à ne pas avoir ratifié ce texte qui protège les droits fondamentaux des enfants.

Selon Washington, sa nouvelle politique de tolérance zéro à la frontière mexicaine a engendré la séparation de près de 2000 enfants de leurs parents ou tuteurs depuis la mi-avril.

Beaucoup de ces familles proviennent d’Amérique centrale. Fuyant la violence endémique dans leur pays, elles viennent demander l’asile aux États-Unis.

Les autorités frontalières américaines, qui appliquaient déjà cette politique depuis octobre 2017, le font avec beaucoup plus de zèle depuis que le secrétaire américain à la Justice, Jeff Sessions, a décrété en mai que tous les immigrants illégaux à la frontière du Mexique seraient désormais arrêtés, qu'ils soient avec des enfants ou non.

Si ce n'est d'un service d’assistance téléphonique dont les parents peuvent se servir pour retracer leurs enfants, les procédures de réunification demeurent plutôt vagues.

Cette pratique soulève un tollé non seulement dans les rangs démocrates, mais aussi jusqu’au sein de la Maison-Blanche où la première dame, Melania Trump, a appelé le Congrès à agir pour faire cesser cette pratique.

Par la voix de sa directrice des communications, l’épouse de Donald Trump a déclaré « détester voir des enfants ainsi séparés de leur famille » et affirmé que « le pays doit respecter la loi, mais soit aussi être dirigé avec cœur ».

Le président Donald Trump, de son côté, blâme les démocrates qui, selon lui, bloquent la réforme de l'immigration.

À la voix de Mélania Trump s’est ajoutée celle de plusieurs personnalités politiques américaines pendant le week-end, dont l’ex-première dame Laura Bush qui a dénoncé cette situation dans une lettre ouverte parue dans les pages du Washington Post dimanche.

Dénonçant le fait que ces enfants, dont certains sont très jeunes, soient séparés de leurs parents pour être gardés ensuite dans des magasins convertis en refuges, Laura Bush s’élève contre cette pratique « immorale ».

Elle s’indigne aussi que les autorités américaines songent à garder ces centaines d’enfants recueillis à la frontière dans des parcs de tentes à l’extérieur d’El Paso, dans le désert, en attendant que la justice décide du sort de leurs parents.